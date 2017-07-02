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02 Temmuz 2017 11:44

Şehit korucu için tören düzenlendi

Şırnak’ın Uludere ilçesinde teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşen Güvenlik Korucusu Serhat Benek için tören düzenlendi.

Şehit korucu için tören düzenlendi

02 Temmuz 2017 11:44


Uludere ilçesi Hilal beldesi kırsalında arama tarama faaliyeti yürüten güvenlik güçlerine, PKK’lı teröristlerce saldırı düzenlenmesi sonucu şehit düşen iki çocuk babası, 27 yaşındaki Güvenlik Korucusu Serhat Benek için tören düzenlendi. 23. Sınır Jandarma Tümen Komutanlığında düzenlenen törene, Vali Mehmet Aktaş, 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Veli Tarakçı, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, Uludere Kaymakamı Mehmet Fatih Yakınoğlu, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve şehidin yakınları katıldı. Şehidin naaşının katafalka konulmasıyla başlayan tören, öz geçmişi ve duaların okunmasıyla sona erdi. Tören sırasında şehidin bazı yakınları fenalık geçirdi. Şehidin naaşı, defnedilmek üzere Hilal beldesine gönderildi.




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