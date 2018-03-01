Şehit Polis Salih Hüseyin Parça Kütüphanesi açıldı

Cizre ilçesinde 2015 yılında teröristlerle çıkan çatışmada, roketatar saldırısı sonucu şehit olan polis memuru Salih Hüseyin Parça adını taşıyan kütüphane törenle hizmete açıldı. Törende konuşma yapan Cizre Kaymakamı Faik Arıcan, "Emniyet Genel Müdürlüğü ve Milli Eğitim Bakanlığının işbirliğiyle 81 ilde yürütülen ‘çocuk ve gençler sosyal koruma ve destek programı’ kapsamında Cizre Menderes Ortaokulunda yapımı tamamlanan ‘zenginleştirilmiş kütüphane’ açılışını gerçekleştiriyoruz. Kütüphanenin başta ilçemiz olmak üzere ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Konuşmaların ardından kaymakam, ilçe emniyet müdürü ve kurum yöneticileriyle kütüphaneyi gezdi.

Törene Cizre Kaymakamı Faik Arıcan, İlçe Emniyet Müdürü Güngör Yıldız, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke, kurum müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.