Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi Faraşin Yaylası'nda terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan “Şehit Yarbay Songül Yakut Operasyonu” 32'nci gününde devam ediyor. Operasyonda, terör örgütü PKK'ya ait sığınak ve içerisindeki malzemeler ele geçirildi.

Beytüşşebap ilçesinde bulunan ve terör örgütü PKK'nın lojistik merkezi olarak bilinen Kato Dağı'nı geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen başarılı operasyonla temizleyen güvenlik güçleri, Faraşin bölgesinde başlatılan “Şehit Yarbay Songül Yakut-12 Operasyonu”na da aralıksız devam ediyor. 32'nci gününe giren operasyonda güvenlik güçleri, havadan ve karadan bölgeyi didik didik arıyor. Operasyon çerçevesinde bugün, Faraşin bölgesi Yeşilköy Mahallesi'ne bağlı Baş Tepe ve Hisar Deresi bölgesinde yere kazılarak üzeri kalas ve fens teli ile desteklenmiş, branda, kilim ve battaniye ile kapatılarak üzeri toprak ve taşla doğal hale getirilmiş bir sığınak bulundu. Sığınakta yapılan aramada, 1 adet güneş paneli, 3 adet telsiz, 2 adet M-16 şarjörü, 1 adet kütüklük, 13 adet roket başlığı, 14 adet sevk fişeği, 1 adet küçük tüp, 1 adet 4'lü ocak, 1 adet elektrikli ısıtıcı, 1 adet fırın, 1 adet çaydanlık, 10 adet tabak, 4 adet kazan, 10 adet kitap ile bol miktarda yaşam malzemesi ve örgütsel doküman ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler cumhuriyet savcısının talimatıyla olay yerinde imha edildi.