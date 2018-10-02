Şehit yüzbaşı ve korucu için mevlit verildi

Şırnak-Cizre karayolunda yol güvenliğini sağlarken PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen şehit Jandarma Yüzbaşı Mustafa Erdal ve Güvenlik Korucusu Dündar Page için mevlit verildi.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde 1 Ekim 2017'de yeni Şırnak-Cizre karayolunun güvenliğini sağlayan asker ve güvenlik korucularına, PKK'lı teröristler tarafından yapılan saldırıda şehit olan Jandarma Yüzbaşı Mustafa Erdal ve Güvenlik Korucusu Dündar Page için şahadetlerinin birinci yıldönümü nedeniyle mevlit verildi. İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayıp, Mevlid-i Şerif ile dualar okundu. Programda şehit yakını küçük bir kızın okuduğu şiir salonda duygusal anlar yaşattı.

Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Faik Arıcan ve İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Halil Yaşar Güzel masaları tek tek dolaşıp, şehit ve gazi yakınları ile yakından ilgilendi.

Programda konuşan Şehit Güvenlik Korucusu Dündar Page'nin kuzeni ve Korucu Başı Emin Negir, “Ülkemizin ayakta durmasına ve bugünlere gelmesi için şehit olan Yüzbaşı Mustafa Erdal ve Güvenlik korucusu Dündar Page başta olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet ve saygı ile anıyoruz. Geçen yıl Yüzbaşı Erdal ve Güvenlik Korucusu Page, Şırnak Cizre Karayolunun güvenliğini sağlarken PKK'lı teröristlerin hain saldırısı sonucu şehit oldular. Ancak biz yine mücadelemizden vazgeçmedik ve vazgeçmeyeceğiz” dedi.