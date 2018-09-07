Diğer
Kategoriler
07 Eylül 2018 11:37

Şehitlerin adı kütüphanelerde yaşatılacak

Şırnak’ta şehit olan Uzman Çavuş Ufuk Bingöl ile Güvenlik Korucusu Mustafa Değer’in adı, Cizre’de oluşturulan kütüphanelere verildi.

Şehitlerin adı kütüphanelerde yaşatılacak

07 Eylül 2018 11:37


Şırnak Gabar Dağı’nda 4 Nisan 2017’de teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Ufuk Bingöl ile Cizre’de 11 Aralık 1993’te şehit düşen Güvenlik Korucusu Mustafa Değer’in adı kütüphanelerde yaşatılacak. Şehitlerin adı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Recep Tayip Erdoğan Anadolu Lisesi ve Vali Kamil Acun İlkokulunda oluşturulan kütüphanelere verildi. Kütüphanelerin açılış töreninde konuşan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Faik Arıcan, şehitlerin isimlerinin sonsuza kadar yaşatılması gerektiğini belirterek, "Şehitlerimizin adı kütüphane gibi güzel bir yerde yaşayacak. Kütüphanenin yapımına destek veren herkese teşekkür ediyorum” dedi.


Açılışa, Milli Eğitim Müdürü Şahan İke, okul yöneticileri, şehitlerin aileleri ve yakınları da katıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ŞIRNAK HABERLERİ
ŞIRNAK HAVA DURUMU
28
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    28°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    28°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    28°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç