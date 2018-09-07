Şehitlerin adı kütüphanelerde yaşatılacak

Şırnak Gabar Dağı’nda 4 Nisan 2017’de teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Ufuk Bingöl ile Cizre’de 11 Aralık 1993’te şehit düşen Güvenlik Korucusu Mustafa Değer’in adı kütüphanelerde yaşatılacak. Şehitlerin adı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Recep Tayip Erdoğan Anadolu Lisesi ve Vali Kamil Acun İlkokulunda oluşturulan kütüphanelere verildi. Kütüphanelerin açılış töreninde konuşan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Faik Arıcan, şehitlerin isimlerinin sonsuza kadar yaşatılması gerektiğini belirterek, "Şehitlerimizin adı kütüphane gibi güzel bir yerde yaşayacak. Kütüphanenin yapımına destek veren herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Açılışa, Milli Eğitim Müdürü Şahan İke, okul yöneticileri, şehitlerin aileleri ve yakınları da katıldı.