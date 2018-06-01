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01 Haziran 2018 00:31

Şenoba Helikopter Kazası Şehitleri için mevlit okutuldu

Şırnak’ın Uludere ilçesi Şenoba beldesinde geçen yıl helikopter kazasında şehit düşen Tümgeneral Aydoğan Aydın ve 12 asker için mevlit okutuldu.

Şenoba Helikopter Kazası Şehitleri için mevlit okutuldu

01 Haziran 2018 00:31


Şırnak’ta 31 Mayıs 2017’de Şenoba 48. Tugay Komutanlığından kalkan Cougar tipi helikopterin yüksek gerilim hattına takılarak düşmesi sonucu aralarında 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Aydoğan Aydın’ın da bulunduğu şehit 13 asker için 23. Piyade Tümen Komutanlığı bahçesinde mevlit programı düzenlendi.


Mevlit Programına, Vali Mehmet Aktaş, Vali Yardımcısı Tunahan Efendioğlu, Belediye Başkanı Turan Bedirhanoğlu, 23. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Veli Tarakcı, Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ercan Yaşin, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, vatandaşlar ve askerler katıldı.


Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program Mevlid-i Şerif ve ilahilerin okunmasıyla devam etti. Daha sonra mevlit programına katılanlara tatlı ikramının ardından şehitler için dua edilmesiyle program son buldu.




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