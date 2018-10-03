SENYADER engellileri sevindirdi

Şırnak'ın Silopi ilçesinde faaliyette bulunan Silopi Engelliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (SENYADER) yöneticileri, bir özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde bulunan engelliler ile bir araya geldi. Dernek yöneticileri, yanlarında getirdikleri hediyelerle engelleri sevindirdi.

Dernek Başkanı İdris Kalenderoğlu, amaçlarının engellilerin yalnız olmadığını hissettirmek olduğunu söyledi. Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi yetkilerinden engelliler hakkında bilgi aldıklarını ifade eden Kalenderoğlu, engellerini toplumun her alanına entegre etmek için dernek olarak aktif bir şekilde çalıştıklarını belirtti. Kalenderoğlu, “Bu bağlamda Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinde bulunan engelleri ziyaret etme fırsatını buldum onların sorunları ve sıkıntılarını dinledim. Engellilerimizi bir nebzede olsa sevindirme imkanı buldum. Özellikle engellilerin sorunları ile birebir ilgilenen Silopi Kaymakamı Sezer Işıktaş'a katkılarından ve bize kapıları açan Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi yetkileri olan Serhat Osmanlı ve Abdullah Bayar'a çok teşekkür ediyorum” dedi.