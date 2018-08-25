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25 Ağustos 2018 15:08

Serinlemek için girdiği suda boğuldu, cesedi 15 kilometre ötede bulundu

Şırnak’ın İdil ilçesinde, serinlemek için suya giren 31 yaşındaki bir kişi kayboldu.

Serinlemek için girdiği suda boğuldu, cesedi 15 kilometre ötede bulundu

25 Ağustos 2018 15:08

Talihsiz adamın cansız bedeni, kaybolduğu yerin 15 kilometre ötesinde bulundu.


Edinilen bilgilere göre olay, önceki gün İdil ilçesine bağlı Sulak Köyü Şıh Deresi mevkiinde yaşandı. Ailesi ile birlikte piknik yapmak için Dicle Nehri kıyısına gelen 31 yaşındaki Kadri Oruç, serinlemek için suya girdi. Bir süre sonra gözden kaybolan Oruç’u bulmak için ailesi ve çevredeki vatandaşlar arama çalışması başlattı. Arama çalışmalarının sonuçsuz kalması üzerine bölgeye Cizre Belediyesi’ne bağlı dalgıç ekipleri gönderildi. Yapılan tüm çalışmalara rağmen Oruç’un bulunamaması üzerine Elazığ Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği’ne bağlı dalgıç polisler, bölgeye yönlendirildi. Elazığ Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği’ne bağlı dalgıç polislerin yaptığı arama çalışmalarının ardından Oruç’un cansız bedeni, kaybolduğu yerin 15 kilometre ötesinde bulundu.


Oruç’un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastaneye götürülürken, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.




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