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28 Kasım 2017 15:40

Ses bombalı saldırıya uğrayan Birlik’ten açıklama

Aracına ses bombalı saldırı düzenlenen eski AK Parti Şırnak Merkez İlçe Başkanı Cihan Birlik, terör örgütünün operasyonlara gölge düşürmek için bu tür saldırıları yaptığını söyledi.

Ses bombalı saldırıya uğrayan Birlik’ten açıklama

28 Kasım 2017 15:40


Eski AK Parti Şırnak Merkez İlçe Başkanı Cihan Birlik, aracına dün gece saatlerinde yapılan ses bombalı saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Olayı anlatan Birlik, “Dün akşam dedemde yemekteydim. Yemekten kalktığım sırada, aracıma geçtim. Araçla 5 metre ilerledikten sonra altına profesyonelce yerleştirilmiş bir el bombasının patladığını hissettim. O anda belimdeki silaha sarıldım. Dışarı çıktım araçtan. Çevreden vatandaşlar geldi. Güvenli bir yere çektiler beni. Bu şekilde olay gelişti. Sağlık ekipleri geldi. Hastaneye götürdüler. Gerekli adli tıp raporunu almak için kontrole girdik. Hamdolsun sağlığımızda bir sıkıntı yok. Patlamanın şiddetiyle kulaklarımızda biraz sıkıntı yaşadık. Onu da dün akşam hastanede tedavi olarak atlattık” dedi.


Yapılan saldırının terör örgütlerine karşı yapılan operasyonlara gölge düşürmek amaçlı olduğunu belirten Birlik, “Bu olaylar yaşadığımız ilk olaylar değil. İnanıyorum ki son olaylar olacaktır. Bestler Dereler, Kato ve Cudi’de dört bir yandan güvenlik güçlerimiz terör örgütleriyle ciddi bir mücadele içerisinde. İllaki bunları sindirmek için, operasyonlara gölge düşürmek için ve Şırnak’taki vatandaşlarımızı da, dava arkadaşlarımızı da ürkütmek ve korkutmak için bir nevi bu tür olaylara kalkışıyorlar. Biz bu yola çıkarken canımız feda ederek çıktık. Yani biz kefenimizi giydik çıktık. Yapılacak hiçbir baskı, komplo, tuzak bizi sevdamızdan, davamızdan alıkoyamayacaktır. Bizim şuan görevlerde olup olmamamız hiç önemli değildir. Biz burada partimizin ve davamızın neferiyiz. Bu tende ter, bu bedende can ve bu damarlarda kan kaldığı sürece biz mücadelemize ve davamıza devam edeceğiz” diye konuştu.




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