'Sevgi ve kardeşlik' için Edirne'den Silopi'ye pedal çevirdi

Şırnaklı Ramazan Değer, sevgi ve kardeşlik için Edirne Kapıkule Sınır Kapısından, Silopi'deki Habur Sınır Kapısına kadar bin 884 kilometrelik yolu pedal çevirerek kat etti.

Şırnak'ın Cizre ilçesi nüfusuna kayıtlı olan ancak 30 yıldır İstanbul'da yaşayan 51 yaşındaki Ramazan Değer, 16 yıldır bisikleti ile birçok kenti gezdi. 3 çocuk babası Değer, hem memleketine olan özlemini gidermek hem de sevgi ve kardeşliğe dikkat çekmek amacıyla da Edirne Kapıkule Sınır Kapısından, Silopi'deki Habur Sınır Kapısına kadar pedal çevirdi. Bin 884 kilometrelik yolu 12 günde tamamlayan Değer, Habur Sınır Kapısında alkışlarla karşılandı.

12 gündür yollarda olduğunu ve sınır kapısına ulaştığını anlatan Değer, yolculuğuna sponsor olan Cizrespor Başkanı Salih Sefinç'e teşekkür etti.

Sevgi ve kardeşlik için pedal çevirdiğini dile getiren Değer, “Hedefime ulaştım. Yolda çok rampalar gördüm ve lastiğim 10 kere patladı. Şoförlere ve kaptanlara bir tavsiyem var. Yola uykusuz çıkmasınlar. Çoğu arabaları görüyordum, sallana sallana gidiyordu. En büyük yaşadığım zorluk lastiklerim patladığı zamanlar oldu. Bunun dışında zaten tecrübeli olduğum için sıkıntı yaşamadım” dedi.