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08 Mayıs 2018 09:44

Şiddetli yağmur Habur Çayını coşturdu

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde etkili olan şiddetli yağmur hayatı olumsuz etkilerken, 3 gündür aralıksız devam eden yağmur nedeniyle Habur Çayı coştu.

Şiddetli yağmur Habur Çayını coşturdu

08 Mayıs 2018 09:44

Çay, aldığı yağışlardan dolayı yer yer taştı.


Beytüşşebap ilçesinde üç gündür aralıksız süren yağmur vatandaşların evlerine hapsolmasına neden oldu. Gök gürültülü sağanak yağışın ardından Habur Çayı coştu. Habur Çayı etrafında bulunan patika yollar ise sular altında kaldı. Yer yer taşan Habur Çayından dolayı zaman zaman sıkıntılar yaşandı. Vatandaşlar keçilerini meraya salmak yerine ahırlarda bekletmek zorunda kaldı. Meteorolojiden yapılan açıklamada Şırnak’ta bugün şiddetli yağmurun etkisini devam ettireceği belirtildi.




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