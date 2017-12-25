Diğer
Kategoriler
25 Aralık 2017 15:21

Silopi 1. Cadde’de çalışmalar devam ediyor

Şırnak’ın Silopi ilçe merkezindeki aktif caddelerinden 1.

Silopi 1. Cadde’de çalışmalar devam ediyor

25 Aralık 2017 15:21

Cadde’de alt ve üstyapı çalışmaları hızla devam ediyor. Altyapı çalışmalarının bitiminin ardından üstyapı ve ışıklandırma çalışmaları başlayacak.


Su boru hattı ile kanalizasyon boru hattı döşeme işlemleri devam ederken, diğer mahallelerden döşeme işlemleri tamamlanan su ve kanalizasyon boru hattının bağlantıları ana hata bağlanıyor. Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler caddeye döşenen kilitli parke taşlarını bir taraftan sökerken, diğer taraftan da yeni kaldırımların döşenmesi için kaldırımları kırarak, taşları sökülüyor.


Çalışmaları yerinde denetleyen Silopi Belediyesi Fen İşleri Müdürü Mehmet Şirin Saygıdar, “İlçemizde çalışmalarımız hızla devam etmektedir. Su, kanalizasyon, asfalt çalışmaları devam ediyor. Yeni kaldırımların yapılabilmesi için kaldırımları kırıyoruz. Ardından sıcak asfalt dökümü çalışmalarımız başlayacaktır. Bir an önce vatandaşımızı refaha kavuşması için, çalışmalarımızı hızlandırıyor ve denetimlerimizi sıklaştırıyoruz. Sahada aldığımız bütün notlarımızı rapor haline getirerek, Belediye Başkanımız Savaş Konak’a sunuyoruz. Başkanımız Sayın Konak’ın talimatları doğrultusunda, çalışmalarımızı devam ettiriyoruz” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ŞIRNAK HABERLERİ
ŞIRNAK HAVA DURUMU
12
°
C
Sisli
  • Salı
    Sisli
    12°C
  • Çarşamba
    Sisli
    15°C
  • Perşembe
    Sisli
    15°C
  • Cuma
    Sisli
    16°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç