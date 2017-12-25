Silopi 1. Cadde’de çalışmalar devam ediyor

Cadde’de alt ve üstyapı çalışmaları hızla devam ediyor. Altyapı çalışmalarının bitiminin ardından üstyapı ve ışıklandırma çalışmaları başlayacak.

Su boru hattı ile kanalizasyon boru hattı döşeme işlemleri devam ederken, diğer mahallelerden döşeme işlemleri tamamlanan su ve kanalizasyon boru hattının bağlantıları ana hata bağlanıyor. Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler caddeye döşenen kilitli parke taşlarını bir taraftan sökerken, diğer taraftan da yeni kaldırımların döşenmesi için kaldırımları kırarak, taşları sökülüyor.

Çalışmaları yerinde denetleyen Silopi Belediyesi Fen İşleri Müdürü Mehmet Şirin Saygıdar, “İlçemizde çalışmalarımız hızla devam etmektedir. Su, kanalizasyon, asfalt çalışmaları devam ediyor. Yeni kaldırımların yapılabilmesi için kaldırımları kırıyoruz. Ardından sıcak asfalt dökümü çalışmalarımız başlayacaktır. Bir an önce vatandaşımızı refaha kavuşması için, çalışmalarımızı hızlandırıyor ve denetimlerimizi sıklaştırıyoruz. Sahada aldığımız bütün notlarımızı rapor haline getirerek, Belediye Başkanımız Savaş Konak’a sunuyoruz. Başkanımız Sayın Konak’ın talimatları doğrultusunda, çalışmalarımızı devam ettiriyoruz” dedi.