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Silopi Belediyesi 4 adet çim biçme makinesi aldı

Şırnak’ın Silopi İlçe Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne 4 adet çim biçme makinesi alındı.

Şırnak'ın Silopi İlçe Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne 4 adet çim biçme makinesi alındı.


Silopi Belediyesi tarafından ilçe merkezindeki park alanları için yenilik çalışmaları devam ediyor. Son olarak Avrupa standartlarına uygun alınan çim biçme makineleri ile artık parkların bakımı daha hızlı ve kolay yapılacak. Park ve Bahçeler Müdürü Mahmut Mıtlın, personeller ile yeni alınan çim biçme aracının ilk denemesini Yenişehir Mahallesi'nde bulunan Nevruz Parkında gerçekleştirdi. Personellere kullanma talimatını gösteren Mıtlın'a, Park ve Bahçeler Şefi İsmail Birlik ile Mezarlıklar Müdürlüğü Şefi Cemal Olgun eşlik etti.

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