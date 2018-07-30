Silopi Belediyesinden Kamp ve Eğitim Merkezi

Silopi ilçesinde çeşitli spor dallarında eğitim gören oyuncuların daha iyi eğitim alabilmeleri için ilçe stadında inşasına başlanan Kamp ve Eğitim Merkezinin yapımı hızla devam ediyor. İlçe stadında 400 metrekare alan üzerine yapılan 2 katlı binada antrenman yapan oyuncular için duş, soyunma odası, teorik ders odası, müdüriyet ve yatakhane olacak. Silopi Belediyesince yapımına devam edilen bina tamamlandıktan sonra İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğüne devredilerek ilçedeki antrenör ve sporcuların kullanımına açılacak.