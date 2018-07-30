Diğer
Kategoriler
30 Temmuz 2018 13:02

Silopi Belediyesinden Kamp ve Eğitim Merkezi

ŞIRNAK (İHA) – Silopi Belediyesince gençlerin sporda daha iyi eğitim almaları amacıyla inşa edilen Kamp ve Eğitim Merkezi’nin yapımına devam ediliyor.

Silopi Belediyesinden Kamp ve Eğitim Merkezi

30 Temmuz 2018 13:02


Silopi ilçesinde çeşitli spor dallarında eğitim gören oyuncuların daha iyi eğitim alabilmeleri için ilçe stadında inşasına başlanan Kamp ve Eğitim Merkezinin yapımı hızla devam ediyor. İlçe stadında 400 metrekare alan üzerine yapılan 2 katlı binada antrenman yapan oyuncular için duş, soyunma odası, teorik ders odası, müdüriyet ve yatakhane olacak. Silopi Belediyesince yapımına devam edilen bina tamamlandıktan sonra İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğüne devredilerek ilçedeki antrenör ve sporcuların kullanımına açılacak.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ŞIRNAK HABERLERİ
ŞIRNAK HAVA DURUMU
34
°
C
Az Bulutlu
  • Salı
    Az Bulutlu
    34°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    34°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    34°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç