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24 Mayıs 2018 10:32

Silopi Belediyesinden Ramazan etkinlikleri

Şırnak’ın Silopi Belediyesince Ramazan etkinlikleri kapsamında ilçe stadında düzenlenen etkinlikler devam ediyor.

Silopi Belediyesinden Ramazan etkinlikleri

24 Mayıs 2018 10:32


Silopi Belediyesince Ramazan şenlikleri adı altında düzenlenen etkinlikler devam ediyor. İlçe stadında yapılan etkinlik Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Daha sonra Genç İmam Hatipliler Grubu tarafından Hz. Hamza’nın Şahadeti adlı tiyatro gösterisi sahnelendi. Bu esnada duygusal anlar yaşanırken, Merkez Camisi İmamı Enes Bilen ilahi okudu. Geç saatlere kadar süren etkinliğe, İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sezer Işıktaş ve eşi, Milli Eğitim Müdürü Bülent Dayanan, bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.




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