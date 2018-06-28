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28 Haziran 2018 12:36

Silopi Belediyesinden spor tesisi

Şırnak’ın Silopi Belediyesince Yenişehir Mahallesinde projesi hayata geçirilen Silopi Belediyesi Spor Tesisi kompleksinin yapımı hızla devam ediyor.

Silopi Belediyesinden spor tesisi

28 Haziran 2018 12:36


2 bin 400 metre karelik alan üzerine yapılan tesiste, hem minikler hem de olgunlar için çeşitli dallar da spor eğitimi verilecek. Zemin ağına sentetik çim saha yapılacak olan tesisin idari binası 210 metrekare olup sahanın yönetimi buradan yapılacak. Alan düzenlemesi için 2 bin metrekare parke taşı ve çevre duvarı örülecek tesis de, Silopi Belediye Spor Kulübü oyuncuları antrenman yapabilecek. Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Sezer Işıktaş, tesiste bir takım incelemede bulunarak, işlerin hızlanması hususunda talimat verdi. Önümüzdeki süreçte yapımı tamamen bitirildikten sonra açılışı yapılacak tesis de gençlerin her türlü spor dalı ile tanışacağı bildirildi.




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