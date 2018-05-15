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15 Mayıs 2018 13:53

Silopi Halk Eğitim Merkezi’nden yıl sonu sergisi

Şırnak’ın Silopi İlçe Halk Eğitim Merkezi bünyesinde bulunan kursiyerler, yıl boyunca hazırladıkları eserleri düzenlenen etkinlikle sergiledi.

Silopi Halk Eğitim Merkezi’nden yıl sonu sergisi

15 Mayıs 2018 13:53


Halk Eğitim Merkezi binasında yapılan etkinliğe, Silopi Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sezer Işıktaş, Silopi İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Dayanan, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Osman Bilen, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Sergiyi dolaşan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Sezer Işıktaş, hazırlanan eserler hakkında bilgi aldı. Sergi sonrası açıklama yapan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Osman Bilen, kurs öğreticilerine ve kursiyerlere yaptıkları çalışmalar dolayısıyla teşekkür etti. Meslek, sanat ve spor alanlarında hemen hemen bütün ilçenin ihtiyacını karşılayacak tarzda kurs açtıklarını ifade eden Bilen, "Çok da faydalı oldu. Geçen seneki terör olaylarından dolayı birçok kursumuz yarım kalmıştı. Onların da telafisini bu sene gerçekleştirdik. Bundan sonra bu tür sergileri geleneksel hale getirerek, tüm Silopi’ye yaymaya çalışacağız. Bunun için de çalışmalarımızı hazırladık" dedi.


Kursiyerlere katkı sağlaması amacıyla söz konusu çalışmalar için ilçedeki 3 noktada satış merkezi kurdukları bilgisini veren Bilen, bunun için ilerleyen günlerde ilk adımı atacaklarını söyledi.




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