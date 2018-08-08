Silopi İpekyolu refüj çalışmaları başladı

İş makinelerinin refüje boşalttığı toprağın düzenleme yapılmasının ardından ağaçlandırma ve ışıklandırma yapılacağı belirtildi.

Yeni ışıklandırmalar ve refüje yapılacak yeşillendirme ile farklı bir görünüme kavuşacağı bildirildi. Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Sezer Işıktaş, her hafta düzenli olarak ilçe merkezindeki çalışmaları yürüten firma yetkilileri ile toplantı yaparak, bir an önce çalışmaların bitmesi için hem yerinde inceleme yapıyor, hem de yetkili birimlerden bilgi alış verişinde bulunuyor.