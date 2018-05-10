Diğer
Kategoriler
10 Mayıs 2018 12:37

Silopi MYO’da lojistik ve dış ticaret semineri

Şırnak Üniversitesi Silopi Meslek Yüksek Okulunda Lojistik ve Dış Ticaret Semineri düzenlendi.

Silopi MYO’da lojistik ve dış ticaret semineri

10 Mayıs 2018 12:37


Yüksekokul konferans salonunda Bölüm Başkanı Öğretim Görevlisi Ferhat Uğurlu ve yüksekokul akademisyenleri tarafından koordine edilen seminere İlçe Kaymakamı Sezer Işıktaş, Silopi MYO Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Hasan Osmanoğlu, İpekyolu Bölge Gümrük Müdürü Yalçın Öden, İpekyolu Gümrük Müdürü Salim Bayram, ders hocaları ve öğrenciler katıldı.


Açılış konuşmasını yapan Silopi MYO Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Hasan Osmanoğlu katılımcılara teşekkür etti. Daha Sonra İlçe Kaymakamı Sezer Işıktaş seminere katılan öğrencilere tavsiyelerde bulunarak özellikle birden fazla yabancı dil öğrenmenin önemini vurguladı.


On olarak konuşma yapan İpekyolu Bölge Gümrük Müdürü Yalçın Öden Habur Sınır Kapısı ve Gümrüğün İşleyişi hakkında hem teorik hem istatistiki bilgilerle seminere katılanlara görsel bir sunum gerçekleştirdi. Program öğrencilerin sorularının yanıtlanmasının ardından son buldu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ŞIRNAK HABERLERİ
ŞIRNAK HAVA DURUMU
15
°
C
Kuvetli Sağnak Yağışlı
  • Perşembe
    Kuvetli Sağnak Yağışlı
    15°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    16°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    16°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    15°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç