Silopi MYO’da lojistik ve dış ticaret semineri

Yüksekokul konferans salonunda Bölüm Başkanı Öğretim Görevlisi Ferhat Uğurlu ve yüksekokul akademisyenleri tarafından koordine edilen seminere İlçe Kaymakamı Sezer Işıktaş, Silopi MYO Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Hasan Osmanoğlu, İpekyolu Bölge Gümrük Müdürü Yalçın Öden, İpekyolu Gümrük Müdürü Salim Bayram, ders hocaları ve öğrenciler katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Silopi MYO Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Hasan Osmanoğlu katılımcılara teşekkür etti. Daha Sonra İlçe Kaymakamı Sezer Işıktaş seminere katılan öğrencilere tavsiyelerde bulunarak özellikle birden fazla yabancı dil öğrenmenin önemini vurguladı.

On olarak konuşma yapan İpekyolu Bölge Gümrük Müdürü Yalçın Öden Habur Sınır Kapısı ve Gümrüğün İşleyişi hakkında hem teorik hem istatistiki bilgilerle seminere katılanlara görsel bir sunum gerçekleştirdi. Program öğrencilerin sorularının yanıtlanmasının ardından son buldu.