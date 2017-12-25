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25 Aralık 2017 16:36

Silopi parke taşı üretim tesisi faaliyete geçti

Şırnak’ın Silopi İlçe Belediyesine bağlı parke üretim tesisi uzun bir aradan sonra tekrar üretime geçti.

Silopi parke taşı üretim tesisi faaliyete geçti

25 Aralık 2017 16:36


Silopi ilçesinde bir süredir altyapı çalışmalarının devam etmesinden dolayı ara verilen parke taşı üretim tesisi, alt yapı çalışmalarımızın sona ermesinden dolayı tekrar faaliyete geçti. Personeller tarafından ilçe merkezindeki sıcak asfalt döküm aracının giremediği sokaklara döşenmesi için üretilen kilitli parke taşları, kullanılabilir hale getirilerek, hazır halde bekletiliyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ihtiyaç alana götürülen kilitli parke taşları bekletilmeden döşeniyor. Ayrıca üretim tesisine getirilen özel kalıplarla cadde, sokak ve kaldırım kenarlarına döşenmek üzere kaldırım taşı da üretiliyor. Fen İşleri Müdürü Mehmet Şirin Saygıdar tesis alanına gelerek yaptığı son denetimin ardından personelleri iş güvenliği alma hususunda uyardıktan sonra tesisten ayrıldı.




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