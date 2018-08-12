Silopi SENYADER’den basın mensuplarına yemek

SENYADER Başkanı İdris Kalenderoğlu ilçede görev yapan yerel ve ulusal basın temsilcileri ile yemekte bir araya geldi. İlçede görevli basın mensuplarının en zor şartlarda bile görevlerini en iyi şekilde yerine getirdiğini kaydeden Başkan Kalenderoğlu, engelliler konusunda gösterilen hassasiyetten dolayı teşekkürlerini dile getirdi. Kalenderoğlu, "Engelli kardeşlerimizin sorun ve sıkıntıları kamuoyuna sizlerin sayesinde ulaşıyor. Sizin destekleriniz sayesinde mağdur kardeşlerimizin sıkıntıları herkesçe görülüyor. Bu sayede birçok engelli kardeşimizin sorununa çözüm bulunduğunu gördük. Bu vesile ile siz değerli basın mensuplarına teşekkür etmek adına yemek tertipledik. Katılımınız bizleri onure etmiştir" dedi.