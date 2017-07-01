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01 Temmuz 2017 13:31

Silopi vergi dairesinde son gün yoğunluğu

Şırnak’ın Silopi ilçesinde 7020 Sayılı Kanun gereği Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) prim borçları ile vergi borçlarının yeniden yapılandırılması için verilen sürenin son gününde vergi dairesinde yoğunluk yaşandı.

Silopi vergi dairesinde son gün yoğunluğu

01 Temmuz 2017 13:31


7020 Sayılı Kanun kapsamında başvuruların son gününde gece 00.00’a kadar açık olan Silopi Vergi Dairesi’nde yoğunluk yaşandı. Vatandaşlar, vadesi geçmiş ödenmemiş kamu alacakları için peşin 6-9-12-18 taksit halinde ödeme kolaylığından faydalanmak için başvuru süresinin son gününde vergi dairesine akın etti. Başvuru yapan vatandaşların borç yapılandırmalarının ilk taksidini 31 Temmuz’a kadar ödemeleri gerekiyor. Bir yıl içerisinde 2 taksiti yatırmayan mükellefin taksitlendirilmiş borçları yasadan faydalanamayacak.




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