Silopi vergi dairesinde son gün yoğunluğu

7020 Sayılı Kanun kapsamında başvuruların son gününde gece 00.00’a kadar açık olan Silopi Vergi Dairesi’nde yoğunluk yaşandı. Vatandaşlar, vadesi geçmiş ödenmemiş kamu alacakları için peşin 6-9-12-18 taksit halinde ödeme kolaylığından faydalanmak için başvuru süresinin son gününde vergi dairesine akın etti. Başvuru yapan vatandaşların borç yapılandırmalarının ilk taksidini 31 Temmuz’a kadar ödemeleri gerekiyor. Bir yıl içerisinde 2 taksiti yatırmayan mükellefin taksitlendirilmiş borçları yasadan faydalanamayacak.