Silopi yeni eğitim ve öğretim sezonuna hazır

Şırnak'ın Silopi İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Dayanan, 17 Eylül'de başlayacak eğitim ve öğretim yılına hazır olduklarını belirtti.

Silopi İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Dayanan okulların açılmasına kısa bir zaman kala bütün eksiklikleri giderdiklerini belirtti. Okulları dolaşan Dayanan, çalışma yapan personellere hafta sonu bütün işleri bitirmelerini söyledi. İlçe merkezindeki 68 okulun bütün bakım ve onarımlarının yapıldığını belirten Dayanan, 2 bin öğretmen ve 39 bin 862 öğrenci ile eğitim öğretime başlayacaklarını söyledi. Yaz tatilinde tespit edilen okulların onarımlarını yaptıklarına değinen Dayanan, “Silopi Kaymakamlığı ve Belediye Başkanımız Sezer Işıktaş için katkılarıyla okullarımız büyük oranda iyileştirildi. Eğitim öğretime hazır hale getirdi ve çocuklarımız okullarına geldiklerinde eğitim ve öğretime hazır bir şekilde başlayacaklar. Bu süreçte ücretsiz dağıtılacak ders kitaplarımızın dağıtımı devam etmektedir. Lise ve anaokullarımızın kitapları dağıtılmış olup diğer okullarımızın da dağıtımları en kısa sürede bitecektir. Köyden gelen öğrencilerimizin ve yemek durumları ile ilgili gereken hazırlıklar tamamlanmıştır. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından yapılan ihale sonucunda taşımacılık işlemleri ile köydeki öğrencilerimiz ilçe merkezine taşınarak mağdur olmayacak şekilde eğitim görecekler” dedi.