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10 Ocak 2017 14:52

Silopi’de ‘10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’

Silopi’de ‘10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’

10 Ocak 2017 14:52

Şırnak’ın Silopi ilçesinde 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle Engelliler Derneği ve AK Parti İlçe Kadın Kolları tarafından yerel gazetelere ziyaret yapıldı.
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle Silopi Engelliler Yardımlaşma, Dayanışma ve Destekleme Derneği Başkanı Abdullah Süer yerel gazeteleri ziyaret etti. Gazetecilere çiçek hediye eden Dernek Başkanı Abdullah Süer ve beraberindekileri gazetelerin çalışanları ağırladı. Dernek Başkanı Süer gazetecileri tebrik ederek başarılar diledi.
İkinci ziyaret ise AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Aylin Ökten ve teşkilat üyeleri tarafından gerçekleşti. Gazetecilerin zor bir meslek seçtiğini belirten Aylin Ökten yerel gazetelerin ilçenin sesi ve kulağı olduğunu ifade etti. Yerel gazete çalışanları da yapılan ziyaretten dolayı memnuniyetleri dile getirdi.



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