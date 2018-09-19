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Silopi'de 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı

Şırnak’ın Silopi ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.


Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Sezer Işıktaş, 17. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Engin Candaş ile Türkiye Muharip Gaziler Derneği Silopi Şube Başkanı Mehmet Eren Atatürk büstüne çelenk sundu. Türkiye Muharip Gaziler Derneği Silopi Şube Başkanı Mehmet Eren, “Bugün, Sakarya Meydan Muharebesinin kazanılmasını müteakip bu savaşta gazi olan başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 19 Eylül 1921 günü mareşallik rütbesi ve gazilik unvanının verilmesini coşku ile kutluyoruz. Biz gaziler, ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize göstermiş olduğu ilkeler ışığında bu aziz vatanın bir karış toprağına halel getirtmemek için vatan ve millet sevgisiyle canımızı feda eylemeye şu an dahi hazırız” dedi.

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