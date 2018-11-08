Silopi'de ara sokak çalışmaları devam ediyor

Şırnak'ın Silopi İlçe Belediyesi tarafından ilçe merkezinden geçen uluslararası İpekyolu'ndaki asfalt çalışmalarının sona ermesinden sonra, ara sokaklardaki çalışmalar hızla devam ediyor.

Son olarak Cudi Mahallesi 203. Sokakta çalışmalara başlayan ekiplerin, iş makinelerince 4. Cadde ile bağlantısının olduğu 203. Sokağın başından döşenen parke taşlarını sökerek, yerine sıcak asfalt dökümü yapacakları belirtildi. Asfalt ekiplerinden bilgi alan ve çalışmaları denetleyen İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sezer Işıktaş, çalışmaların hızlandırıldığını ve kısa sürede sona ereceğini söyledi.