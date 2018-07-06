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06 Temmuz 2018 15:28

Silopi’de arıtılmış su test çalışmaları devam ediyor

Şırnak’ın Silopi Belediyesince yapımı biten su arıtma tesisinden ilçe merkezine su verilmek için hazırlıklar tamamlanıyor.

Silopi’de arıtılmış su test çalışmaları devam ediyor

06 Temmuz 2018 15:28


Belediye ekiplerince bütün mahallelerde test çalışmaları hızla devam ediyor. Su İşlerine ait personeller, mahalle aralarına döşenen su boru hatlarında son denemeleri yapıyor. Testlerin sona ermesinin ardından ilçe merkezindeki bütün evlere arıtılmış su kesintisiz olarak verilecek. Yıllardır su sorunu yaşayan Silopi ilçesinde artık 24 saat kesintisiz arıtılmış suya kavuşacak. Daha önceleri kuyu uyu ya da her mahalleye farklı saatler de su verilirken, yeni sistem ile bütün hanelere sürekli kesintisiz su ulaştırılacak. Belediye yetkilileri vatandaşları suyu boşa israf etmeme konusunda uyarıda bulundu.




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