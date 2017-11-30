Silopi’de ayağı kapana sıkışan kız çocuğu yaralandı

Güçlükle ayağı kapandan kurtarılan kız çocuğu kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Olay, Yeşiltepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Vatan İlköğretim Okulu 3’üncü sınıf öğrencisi Çiğdem Başak’ın ayağı, polis kontrol noktasında bulunan kapana sıkıştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Başak, itfaiye ekiplerinin oksijen tüpüyle demirleri kesip, kapanı vinç yardımıyla kaldırmasıyla kurtarılarak, ambulansla kaldırıldığı Silopi Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.