Silopi’de Eğitim Bir-Sen’in futbol turnuvası sona erdi

Dicle Ortaokulu ve Kaymakam Teoman Ünüsan İlkokulu arasında yapılan final karşılaşması oldukça çekişmeli geçti. 1-1’lik skorun ardından penaltılara kalan karşılaşmayı Dicle Ortaokulu kazandı. Okula

kupasını Şırnak Memur-Sen İl Başkanı Abdullah Çatı ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Dayanan verdi.

Eğitim Bir-Sen İlçe Teşkilatı Başkanı Bilal Aksoy, amaçlarının memur arkadaşlar arasında sosyal bir aktivite gerçekleştirerek kaynaşmalarını sağlamak olduğunu belirterek, özellikle dışardan gelenlere buranın yaşanabilir bir kent olduğunu göstermeyi amaçladıklarını dile getirdi.