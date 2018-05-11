Silopi’de Engelliler Haftası etkinliği

Silopi Belediyesine bağlı Kadın Eğitim, Kültür ve Destek Merkezinde düzenlenen etkinliğe Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Sezer Işıktaş, eşi Tuğba Işıktaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Dayanan, İlçe Emniyet Müdürü Selçuk Erdoğan, İlçe Halk Eğitim Müdürü Osman Bilen, AK Parti İlçe Teşkilatı yöneticileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başlayan programda Halk Eğitim merkezi Müdürü Osman Bilen konuşma yaptı. Engellilere önem verilmesi gerektiğini vurgulayan Bilen, her insanın buna aday olduğunu belirtti.

Daha sonra Halk Eğitim Merkezi Tiyatro Grubu tarafından engellilerin yaşamını konu alan tiyatro etkinliği sahnelendi. Duygusal anların yaşandığı oyun katılımcılar tarafından ayakta alkışlandı. İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sezer Işıktaş da programa katılan engelliler ile toplu fotoğraf çekti. Işıktaş daha sonra Halk Eğitim Merkezince özel bir eğitim rehabilitasyon merkezinde görevlendirilen öğretmenler tarafından eğitim gören engelli öğrenciler tarafından yapılan el sanatları sergisini dolaştı.