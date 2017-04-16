Silopi’de felçli hastalar sağlıkçıların yardımı ile oy kullandı

Şırnak İl Halk Sağlığı Müdürlüğü’ne bağlı Silopi Toplum Sağlığı ekipleri halk oylamasına katılmak isteyen 78 yaşındaki Zeri Albeni ve 80 yaşındaki Fethi Diclehan için harekete geçti. Toplum Sağlığı ekipleri yardımı ile engelli 80 yaşındaki sol ayak ve kolu felçli olan Fethi Diclehan Vali Kamil Acun İmam Hatip Ortaokulu’na götürüldü. Tekerlekli sandalye üzerinde taşınan yaşlı adam oyunu kullandıktan sonra sağlık ekiplerince evine bırakıldı.

Ayrıca sağlı ekipleri Ofis Mahallesi’nde ikamet eden yaşlı kadını ambulans ile Mehmet Akif Ersoy İlk-Ortaokulu’na götürdü. Sağlık ekipleri yardıma muhtaç olan hastayı oy kullanacağı sandığa sedye üzerinde taşıdı. Oyunu kullanan yaşlı kadın daha sonra sağlık ekiplerince ambulansa bindirilerek evine götürüldü.