Silopi'de görme engelliler belgelerini aldı

Şırnak'ın Silopi ilçesinde görme engelliler için düzenlenen 2. kademe okuma yazma seviye tespit sınavını kazanan öğrencilere belgeleri törenle verildi.

Silopi'de özel eğitim öğretmeni Cahit Araz tarafından verilen kursu tamamlayan görme engelli öğrenciler, 2. kademe okuma yazma seviye tespit sınavına katıldı. 3 öğrencinin başvuru yaptığı kursu geçmeyi başaran 2 öğrenci için Silopi Halk Eğitim Merkezi'nde tören düzenlendi. Sınavda başarılı olan görme engelli Sercan Tonğ ile Gule Balaban'a belgelerini Silopi Milli Eğitim Müdürü Bülent Dayanan ile Halk Eğitim Merkezi Müdürü Osman Bilen verdi.

Engelli öğrencilerin memuriyet veya başka bir işte çalışabilmeleri için okuma-yazma sertifikasına ihtiyaçları olduğunu ve bu nedenle kursu açtıklarını belirten Halk Eğitim Merkezi Müdürü Osman Bilen, "Görme engelli vatandaşlarımız bize talepte bulundular. Birinci kademe ile ikinci kademe yani okuma-yazma bilgilerine dair bir sertifika ihtiyaçları vardı. Biz de bu hassasiyetle hemen bu kursun birinci kademe ile ikinci kademe seviye tespit sınavlarını Braille alfabesi için planlanan modelden yaptık. Sağ olsun sınava giren 3 arkadaşımızdan 2 engelli kardeşimiz buradan başarıyla mezun oldu. Bugün bu belgelerin takdimini yaptık. Çok mutlu olduk. Engelli kardeşlerimiz için çalışmalarımız devam edecek. Toplumda bu konuda büyük bir farkındalık yapmamız lazım. Tüm kurumlarıyla da seferber olmamız lazım" dedi.

Görme engelli Gule Balaban, sertifikasını aldığı için mutlu olduğunu kaydederek, diğer görme engellilerin de sertifika alması temennisinde bulundu.