Silopi’de HEM’den öğretmenlere seminer

Silopi Halk Eğitim Merkezi kurs eğitmenleri Nazlıgül Kolik, Serkan Alpman tarafından Silopi Koç İlk-Ortaokulunda öğretmenlere yönelik seminer verildi. Seminere Silopi Halk Eğitim Merkezi Müdürü Osman Bilen, okul idarecileri ve öğretmenler katıldı. Seminerde insanların parayı doğru kullanması, tasarruf yapması ve nasıl birikim yapılmasıyla ilgili konular anlatıldı. Ayrıca seminerde alışveriş yaparken istek ve ihtiyaçları ayırt etme konuları aktarıldı.

Silopi Halk Eğitim Merkezi Müdürü Osman Bilen, “Milli Eğitim Bakanlığı onaylı, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü’nün TEB Aile akademisi işbirliği ile Silopi Halk Merkezi kapsamında öğretmenlerimize, idarecilerimize ‘Bütçemi Yönetebiliyorum’ semineri verdik. Söz konusu seminerlerle bütçemizi doğru bir biçimde yönetmek, tasarruf ve birikimin önemini kavramak ve uygulamak, kredi kartını bilinçli kullanmak ve böylelikle öğrencilere ve ailelere finansal okuryazarlık konusunda gerekli bilgi ve beceriyi kazandırmayı hedefledik. Alışverişlerin istek ve ihtiyaçlarına göre ayrılması doğrultusunda önlem ve uyarılar etkin bir şekilde hocalarımız tarafından tiyatrosal bir sunumla, eğlenceli bir şekilde, gelen öğretmen arkadaşlarımıza gösterdiler” dedi.