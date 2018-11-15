Silopi'de içme suyu boru hatları temizlendi

Şırnak’ın Silopi Belediyesine bağlı su işleri birimine ait personeller, ilçe merkezindeki tıkanan içme suyu borularını temizledi.
Şırnak'ın Silopi Belediyesine bağlı su işleri birimine ait personeller, ilçe merkezindeki tıkanan içme suyu borularını temizledi.
Bazı noktalarda tıkanan borular sökülerek temizlendi. Ekiplerce temizlenen borular test edildikten sonra tekrar monte edildi. Su birimi ekipleri, daha sonra ilçenin muhtelif alanlarında arızalanan içme suyu boru hatlarının arızasını giderdi.