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23 Mayıs 2018 00:14

Silopi’de ilk kez Ramazan etkinliği düzenlendi

Silopi Belediyesinin ilçede ilk kez düzenlediği Ramazan etkinliğine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Silopi’de ilk kez Ramazan etkinliği düzenlendi

23 Mayıs 2018 00:14


Binlerce kişinin katılım gerçekleştirdiği etkinlik Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Daha sonra İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sezer Işıktaş, açılış konuşmasını gerçekleştirdi. İlçede ilk kez düzenlenen etkinliğe vatandaşların yoğun katılımından dolayı teşekkür ettiğin belirten Işıktaş, Ramazan ayı içerisinde çeşitli günlerde ilahi sanatçılarının konseri, tiyatro gösterisi düzenleneceğini söyledi. Işıktaş’ın konuşmasının ardından ilahi sanatçısı Muzaffer Gürler, Kürtçe ve Türkçe ilahiler okudu.


İlk defa Ramazan etkinliğinin yapıldığı Silopi’de ilahilerin okunduğu esna da bazen duygusal anlar yaşandı. Etkinlik alanında Silopi Belediyesi tarafından vatandaşlara ücretsiz pamuk şekeri, tatlı, limonata ve su ikram edildi.


Silopi Belediyesince düzenlenen etkinliğe İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanı Sezer Işıktaş ve eşi, Milli Eğitim Müdürü Bülent Dayanan, STK temsilcileri ve binlerce vatandaş katıldı.




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