Silopi’de madde bağımlılığı konferansı verildi

Silopi Koç İlk ve Ortaokulu konferans salonunda gerçekleştirilen konferansa Silopi Kaymakamı Sezer Işıktaş, Silopi ilçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Dayanan, Silopi ilçe Emniyet Müdürü Selçuk Erdoğan, kurum çalışanları, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı. Silopi Cudi Ortaokulu Müdürü Sadık Şık tarafından organize edilen konferansa Niğde Üniversitesi Sosyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bayram Ünal konuşmacı olarak katıldı. Uyuşturucunun insana verdiği zararlar ile sosyolojik nedenleri hakkında slayt eşliğinde sunum yapan Ünal, madde bağımlısı gençlerin ilk olarak bu alışkanlıklarına sigara ile başladıklarını belirtti. Soru cevabında yapıldığı konferansta Ünal başından geçen yaşadığı olayları salondakilere anlattı. Prof. Dr. Bayram Ünal, “Buradaki temel sunuşumuzun temel dertlerinden bir tanesi bir çocuğun etrafındaki ilişkilerde onu yalnızlığa iten onu kendi kendine bırakan çaresiz bırakan etkenleri tartıştık. Onun için ailelerden, Silopi’den, Türkiye’deki her bir evladın annesinden babasından istediğimiz kendi çocuğumuzun tavır ve davranışlarını sürekli kontrol altında tutarak onların hangi süreçlerden geçtiğini, özellikle ergenlik sorunlarında yalnız kalmamaları gerektiğini bilmesini istiyoruz. Kendilerinden ricamız giderek yalnızlaşan bir dünyanın içerisindeyiz. Değer yargılarımız bireyi yalnız bırakmaya başlıyor. O yalnızlığın içerisinde çocuğumuzu görmezden gelmeyip gündelik yaşamın içerisinde farkındalığımızı yitirmeden çocuğumuza kendi bildiklerimizi aktarıp onu hayata hazırlamamız gerekiyor” dedi.