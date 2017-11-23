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23 Kasım 2017 15:33

Silopi’de medeniyet ve şiir adlı seminer

Şırnak’ın Silopi ilçesinde öğrencilere yönelik ’Medeniyet ve Şiir’ adlı seminer verildi.

Silopi’de medeniyet ve şiir adlı seminer

23 Kasım 2017 15:33


Silopi’de faaliyette bulunan Girik Amo Koruma, Kalkındırma, Sanat ve Kültür Derneği tarafından düzenlenen etkinlikte Şair Yazar Cevat Varlı Silopili öğrencilerle bir araya geldi. Varlı, liseli öğrencilere medeniyet ve şiir konulu seminer verdi. Seminerde konuşan Şair Yazar Cevat Varlı, “Bizim dünyaya sunduğumuz bir medeniyet projemiz vardı. Her medeniyet projesi gibi oda zirveyi gördü. Sonra fetret devrine girdi. Numunemiz hazır elverir ki şu anda bu medeniyet projemizi kaldığımız yerden devam etmek zorundayız. Batı ile bir kere daha yaka paça olmak onun karşısında bir kere daha varlık beyan edebilmemiz elzemdir. Bunu başaramazsak emperyallerin doymak bilmez iştahına kurban gideceğiz” dedi.


Silopi Atatürk Anadolu lisesinde düzenlenen etkinliğe Girik Amo Koruma, Kalkındırma, Sanat ve Kültür Derneği Başkanı Kemal Özdemir, okul müdürü Sedat Som, organizatör Adem Çakmakçı ve liseli öğrencileri katıldı.




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