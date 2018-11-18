Silopi'de Mevlidi Nebi etkinliği düzenlendi

Şırnak'ın Silopi ilçesinde Mevlidi Nebi etkinliği düzenlendi.

Silopi'de Sefine-i Nuh Eğitim ve Kültür Derneği tarafından Koç Ortaokulu konferans salonun da düzenlenen Mevlidi Nebi etkinliğine çok sayıda vatandaş katıldı. Kuran tilaveti ile başlayan program Mevlidi Şerif'in okunması ile devam etti. Daha sonra ilahilerin okunduğu etkinlikte, konuşmacı olarak katılan Alimler ve Medreseler Birliği Üyesi Molla Osman Teyfur katılımcılara hitaben yaptığı Kürtçe konuşmasında Hazreti Muhammed'in ahlak ve adaletine vurgu yaptı.

Ahlak ve Adalet Rehberi Hazreti Muhammed'in yolunda gidilmesi gerektiğine vurgu yapan Teyfur, “Bugün biz mazlum Kürtler, herkesten çok İslam'a ve Hazreti Muhammed'in önderliğine ihtiyacımız var. Peygamberin dinini, ahlakı ve adaletini takip ettiğimiz zaman Selahaddin Eyyubi dönemi gibi zafere ulaşanlardan oluruz, kardeşlik ve rahmet üzerimize serpilir. Hazreti Muhammed'in iyice tanıyalım, dinimizi iyice tanıyalım, dinimize sahip çıkalım, okuyun, tanıyın ve amel edin ayrıca Muhammedi ahlak ile tebliğ edin. Şerefli, izzetli, şefkatli, adaletli, ahlaklı önderlerimizi tanıyıp, sahtekâr, pislik ve şeytani önderlerin yolundan gitmemeliyiz. Zalim ve Allah'tan korkmayan liderler hayatlarımızı cehenneme çevirdiler. Tekrar bu kötülüklerden kurtulmak istiyorsak Hazreti Muhammed'in yoluna dönmemiz gerekiyor” dedi.

Program, okunan ilahilerin ardından son buldu.