Silopi'de 'O Ses Silopi Yarışması' düzenlendi

Şırnak'ın Silopi İlçe Belediye Başkanlığı ve Silopi Gençlik Merkezi öncülüğünde 'O Ses Silopi' ses yarışması düzenlendi.

Silopi Belediyesine bağlı Kadın Eğitim Destek ve Kültür Merkezinde düzenlenen etkinliğe İlçe Kaymakamının Eşi Tuba Işıktaş, Silopi Meslek Yüksek Okulu Müdürü Yrd. Doç. Hasan Osmanoğlu, Gençlik Merkezi Müdiresi Ayten Şimdi ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Silopi Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli müzik öğretmenlerinin oluşturduğu jüri üyeleri, yarışmacıları dinleyerek puan verdi. İlk etapta 10 kadın arasında yapılan ses yarışmasında birinci, ikinci ve üçüncü yarışmacı belirlendikten sonra sıra erkeklere geldi. Farklı tarzlarda şarkı ve türkü okuyan erkek yarışmacılar arasında da dereceye giren ilk 3 öğrenciye hediyeleri takdim edildi.

Toplu çekilen fotoğrafların ardından yarışma son buldu.