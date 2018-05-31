Silopi’de öğrencilerden temizlik etkinliği

Silopi Öğrenci Meclis Başkanı Sude Naz Onuk ve yönetimi tarafından alınan karar üzerine Silopi Koç Ortaokulu Müdür Yardımcısı Murat Doruk bir temizlik kampanyası başlattı. “Geleceğimiz İçin Temiz Silopi” adı ile başlatılan kampanyaya Silopi İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Dayanan, şube müdürleri, Silopi Belediyesi Fen işleri Müdürü Mehmet Şirin Saygıdar, öğretmenler ve çeşitli okullardan temsili öğrenciler katıldı. 48. Cadde girişinde startı verilen temizlik kampanyasında afiş ve pankartlarda açıldı. Beyaz tişört ve şapka takan öğrenciler yerde topladıkları çöpleri belediye tarafından verilen poşetlere doldurdu. Silopi Belediyesine bağlı çöp toplama araçları biriken çöp torbalarını alırken, trafik polisleri de öğrencilerin rahat bir şekilde çöp toplayabilmeleri için trafik akışını kontrollü bir şekilde sağladı.

Silopi Öğrenci Meclis Başkanı Sude Naz Onuk, “Daha temiz bir Silopi için şehrimizde çöp topladık. Öğrenciler olarak duyarlılığımızı bütün halka duyurmak istedik. Herkes kapısının önünü temizlerse inanıyoruz ki bütün şehir temiz olur. Lütfen hiç kimse çöpünü yere atmasın” dedi.

Silopi Koç Ortaokulu Müdür Yardımcısı Murat Doruk ise, “Öğrencilerimizin sadece sosyal sorumluluk olarak okul içerisinde değil Silopi sokaklarında da halka yardımcı olmak gerekli kurumlara yardımcı olmak örnek teşkil edecek şekilde bir çöp toplama etkinliğinde bulunduk. Öğrenci meclis başkanlığımızı bu konuda sonuna kadar destekliyoruz. Bize destek olan milli eğitim müdürümüz, okul müdürlerimiz ve diğer okul öğrencileri arkadaşlarımıza teşekkürü bir borç biliriz. Daha temiz bir Silopi için daha kaliteli bir yaşam için Silopi’yi yaşanıl kılabilmek için çöplerimizi lütfen yere atmayalım” diye konuştu.