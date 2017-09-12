Silopi’de öğretmenlere yeni müfredat anlatıldı

Silopi’de 4 okulda toplam 830 öğretmene yenilenen öğretim programları konusunda seminer verildi. Seminerler Anadolu Lisesi, Senan İdin Anadolu Lisesi, Koç İlk ve Ortaokul ile Atatük Anadolu Lisesinde verildi. Koç İlk ve Ortaokulu konferans salonunda verilen eğitim seminerine İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Sait Uysal da katıldı. Seminerde öğretmenlere yenilenen müfredat hakkında çeşitli bilgiler verildi. Sunum eşliğinde yapılan seminerde yenilenen öğretim programları formatör öğretmenler tarafından anlatıldı.