Silopi’de okuma yazma seferberliği kursiyerleri sertifikalarını aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan ülke genelinde başlatılan okuma ve yazma seferberliği Silopi ilçesinde yoğun ilgi görüyor. İlçe Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan kurslar da eğitim gören bin 878 kadın, 124 erkek olmak üzere eğitim gören 2 bin 2 her yaş grubu kursiyerleri arasında şu ana kadar 200 kişi sertifika aldı. İlçe Halk Eğitim Merkezi hizmet binasında düzenlenen törene Silopi İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sezer Işıktaş ve eşi Tuğba Işıktaş, Milli Eğitim Müdürü Bülent Dayanan, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Osman Bilen katıldı.

Kursiyerleri ziyaret eden Kaymakam Işıktaş, kursiyerler ile sohbet ederek kursiyerlere Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına uygun Temel Düzeyde Okuma ve Yazma kitabı hediye etti. Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sezer Işıktaş’ın kursiyerlere kurs bitirme belgelerini verdikten sonra tören sona erdi.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Sezer Işıktaş, eşi Tuğba Işıktaş, Milli Eğitim Müdürü Bülent Dayanan ve Halk Eğitim Müdürü Osman Bilen Halk Eğitim Merkezinde devam eden Takı Kursu, Resim Kursu Bilgisayar Kursu ve El Sanatları Kursunu dolaşarak, kurs öğretmenlerinden kurslar hakkında bilgi aldı.