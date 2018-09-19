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Silopi'de PKK'lı teröristlere ait mühimmatı ele geçirildi

Şırnak’ın Silopi ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan arama tarama faaliyeti sırasında PKK’lı teröristlere ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan arama tarama faaliyeti sırasında PKK'lı teröristlere ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Şırnak'ın Silopi ilçesi Bostancı köyü Yankale bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığı ve 172'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı ekipleri tarafından icra edilen ortak operasyonda, 9 kg plastik patlayıcı ile bir miktar kablo, 1 adet AT-4 TAS füze, 1 adet Rus yapımı 12.7 uçaksavar, 3 adet AK-47 Kaleşnikov Piyade tüfeği, 15 adet Kaleşnikov şarjörü, 500 adet mekanik fünye, 450 adet elektrikli fünye, 3 adet piyade tüfeği askı kayışı ele geçirildi. Güvenlik güçleri tarafından Silopi ilçesi Bostancı köyü Yankale bölgesinde arama tarama faaliyeti devam ediyor.

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