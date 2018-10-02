Silopi'de ‘Teröre Lanet' yürüyüşü

Şırnak'ın Silopi ilçesinde “Teröre Lanet” yürüyüşü düzenlendi. Yürüyüşte, şehit yakınları ve vatandaşlar, terör örgütü PKK'ya sert tepki gösterdi. Şehit Güvenlik Korucusu Süleyman Tosun'un kızı Halime Tosun, babasının şehadetinden ötürü mutlu ve gururlu olduğunu belirterek, “Terör örgütü PKK, bizi öldürerek bitirebileceğini düşünmesin” dedi.

Silopi ilçesi Çalışkan beldesinde “Teröre Lanet” yürüyüşü düzenlendi. Şehit Güvenlik Korucusu Süleyman Tosun'un evinin önünde başlayan yürüyüş, taziye çadırında sona erdi. Yürüyüşe, şehit yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Yürüyüş sırasında terör örgütü PKK'ya tepki gösteren vatandaşlar, sık sık “Kahrolsun PKK”, “Hain PKK hesap verecek” ve “Şehitler ölmez, vatan bölünmez” sloganları attı.

Grup adına açıklama yapan şehit Güvenlik Korucusu Süleyman Tosun'un kardeşi Mehmet Emin Tosun, “PKK tarafından şehit edilen

Süleyman Tosun ve Halil Yelboğa ilk şehitlerimiz değildir. Sonuncu olmayacağını bilsek dahi bu ihtimal bizi asla mücadelemizden yıldırmayacaktır. Çünkü biliyoruz ve inanıyoruz ki, bu mücadele bugün başlamadı. Karşıdaki düşman değişse de bin yıldır devam ediyor ve kıyamete kadar devam edecek. Dün karşıdaki düşman Bizans'tı, mücadele sancağı Sultan Alparslan'ın elindeydi. Sonrasında düşman Haçlılar'dı, sancak ise Fatih'in elindeydi. Sonrasında düşman FETÖ'ydü, sancak Ömer Halisdemir'in elindeydi. Dün düşman PKK'ydı, sancak Süleyman Tosun ve Halil Yelboğa'nın elindeydi. Yarın da sancağın Süleyman Tosun ve Halil Yelboğa'nın çocuklarının elinde olacağının bilinmesini isteriz. Beldemiz, 30 yıllık PKK ile mücadelesinde verdiği onlarca şehit ve gazileri ile gurur duymuştur. Son sözümüz yine PKK'ya, siz Çalışkan beldesini tanırsınız. Ama şundan emin olun, bundan sonra çok daha iyi tanıyacaksınız. İnlerinizde hayvan gibi yaşamakla onursuzca ölmek arasında tercih yapmak zorunda kalacaksınız” dedi.

“Ne mutlu ona şehit oldu”

Şehit Süleyman Tosun'nun kızı Halime Tosun ise, babasının şehadetinden dolayı mutlu ve gururlu olduğunu ifade etti. Tosun, “Babam Süleyman Tosun şehit oldu, ne mutlu ona şehit oldu. Herkese nasip olmaz. PKK zannetmesin, onlar bizi öldürünce biteceğiz. Devletimize daha çok bağlanıyoruz. Gerekirse ben intikam alırım” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da seslenen Tosun, “Biz sizin yolunuzdan hiçbir zaman dönmeyeceğiz. Babam 100 sene daha yaşasaydı 100 sene daha sizin yolunuzda olurdu. Biz de bu davadan dönmeyeceğiz. Bu yoldan dönmeyeceğiz. Kahrolsun PKK ve yandaşları” ifadelerinde bulundu.