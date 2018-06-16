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16 Haziran 2018 12:28

Silopi’de trafik kazası: 3 ölü, 2 yaralı

Şırnak’ın Silopi ilçesinde ölen akrabalarının cenazesini almak için devlet hastanesine giden araçta bulunan 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Silopi’de trafik kazası: 3 ölü, 2 yaralı

16 Haziran 2018 12:28


Kaza, Silopi ilçesi girişindeki polis kapama noktasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Başverimli beldesinden, hayatını kaybeden akrabalarının cenazesini almak için İlçe Devlet Hastanesine giden Ramazan (48), İsa (19) ve Halil Aytış (23) ile adı öğrenilemeyen kişinin içinde bulunduğu 73 SJ 047 plakalı hafif ticari araç polis kapama noktasında kaza yaptı. Kazada, sürücü Ramazan Aytış olay yerinde hayatını kaybederken, İsa ve Halil Aytış ile 2 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Silopi Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedavi altına alındı. Yaralılardan, durumu ağır olan İsa ve Halil Aytış da yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.




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