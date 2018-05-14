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14 Mayıs 2018 10:32

Silopi’de TÜBİTAK Bilim Fuarı açıldı

Şırnak’ın Silopi ilçesinde bulunan Cumhuriyet Ortaokulunca 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı açıldı.

Silopi’de TÜBİTAK Bilim Fuarı açıldı

14 Mayıs 2018 10:32


Silopi Nuh Mahallesi’nde bulunan Cumhuriyet Ortaokulunda eğitim gören öğrencilerin hazırladığı projelerin sergilendiği fuarın açılışına, Silopi Milli Eğitim Müdürü Bülent Dayanan, Silopi Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Hasan Osmanoğlu, şube müdürleri ile birlikte diğer yetkililer ve öğrenciler katıldı. Öğrenciler tarafından hazırlanan projelerin bulunduğu stantları gezen Bülent Dayanan, projeleri tek tek inceleyerek projeyi hazırlayan öğrencilerden bilgi aldı. Dayanan, program sonunda, projeleri hazırlayan öğrencileri ve projelere danışmanlık yapan öğretmenleri tebrik edip başarılarının devamını diledi.




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