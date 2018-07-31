Silopi’de vatandaşlara 50 kilo dondurma ikramı

Silopi ilçesinde 30 yıldır pastane işletmeciliği yapan Recep Eşiyok, kendi ürettiği ve dükkanına astığı 50 kilogram Kahramanmaraş dondurmasını vatandaşlara ikram etti. 30 yıldır birlikte çalıştığı Kahramanmaraşlı dondurma ustası Şaban Nergis ile her yıl böyle etkinler yaptıklarını belirten işletme sahibi Eşiyok, “Bu sıcak havalarda vatandaşların serinlemesi için böyle bir etkinlik yaptık. Havada çok sıcak siz de biliyorsunuz. Bu sıcak havalarda bir nebzede olsa halkımızı serinletmişsek ne mutlu bize” dedi.

Vatandaşlar da yapılan ikramdan duydukları memnuniyeti dile getirerek, işletme sahibi Recep Eşiyok’a teşekkür etti.