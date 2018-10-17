Silopi'de wushu ve boks salonunun zemini onarıldı

Şırnak'ın Silopi Belediyesince İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü wushu ve boks salonunun zeminini onararak, spor malzemesi yardımında bulunuldu.

Silopi ilçesinde çeşitli spor alanlarında eğitim gören öğrencilerin kurs gördüğü İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü Kapalı Spor Salonu hizmet binasındaki wushu ve boks salonuna, spor malzemeleri yardımında bulunuldu. Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Sezer Işıktaş'ın talimatı doğrultusunda alınan meclis kararı sonucunda, öğrenciler okul saatleri dışında daha refah bir şekilde sportif eğitim alacak.