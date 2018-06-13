Silopi’de yangın iş yerini küle çevirdi

Yangında, 32 beyaz eşya küle döndü.

Yangın, Silopi ilçesi Cudi Mahallesi 2017’nci Sokak’taki bir beyaz eşya tamircisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, elektrik buatından çıkan kıvılcım nedeniyle çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek, iş yerini sardı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında, 32 beyaz eşya küle döndü. İş yeri çalışanı Mustafa Kaya, “Dün akşam saat 19.20 civarıydı, iftara 15 dakika kala eve gittim, iftarımı açtım ve namazımı kıldım. Ben bu işyerinin çırağıyım. Ustam köyde olduğu için pek ulaşamıyordum. Komşularımız ona ulaşamadığından dolayı bana telefon açtılar, ‘iş yerinizde yangın çıkmış, çabuk gelmen gerekiyor’ dediler. İşyerinin anahtarı bende bulunuyordu. Ben geldiğimde her yer yanmış, itfaiye gelmiş, yangına müdahale ediyordu. Yangın kısa sürede her yeri sarmıştı, kül etmişti. Dumandan dolayı içeriye giremiyorduk. Müşterilerimize ait 32 adet buzdolabı ve çamaşır makinesi yandı” dedi.