Diğer
Kategoriler
28 Aralık 2016 15:55

Silopi’de Yıldız Kızlar Voleybol Turnuvası sona erdi

Silopi’de Yıldız Kızlar Voleybol Turnuvası sona erdi

28 Aralık 2016 15:55

Şırnak’ın Silopi ilçesinde Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen voleybol turnuvası sona erdi.
Silopi Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından okul sporları kapsamında kapalı spor salonunda düzenlenen Yıldız Kız Voleybol turnuvasının final maçı yapıldı. Turnuvada karşılaşan Silopi Koç Ortaokulu Voleybol takımı Vatan Ortaokulu takımını final maçında yenerek ilçe birincisi oldu. Silopi Koç Ortaokulu yıldız kızlar voleybol takımı Şırnak’ta düzenlenecek müsabakalarda ilçesini temsil edecek. Takımını tebrik eden Silopi Koç Ortaokulu Müdürü Nurettin Kaden, “Kızlarımız bu konuda çok çaba sarf ettiler ve başardılar. Kendileri ile gurur duyuyorum. İnşallah Şırnak’ta ki müsabakalarda da aynı başarıyı sergilerler” dedi.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ŞIRNAK HABERLERİ
ŞIRNAK HAVA DURUMU
6
°
C
Çok Bulutlu
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    6°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    5°C
  • Cumartesi
    Kar Yağışlı
    5°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    5°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç